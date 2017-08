Bolt simpel naar WK-finale 100 meter

Usain Bolt kan vanavond in Londen zijn twaalfde wereldtitel ophalen. De 30-jarige Jamaicaan plaatste zich bij de WK atletiek op een eenvoudige manier voor de finale op de 100 meter. Bolt finishte in zijn race van de halve eindstrijd als tweede in 9,98 seconden. De Amerikaan Christian Coleman was net iets sneller in 9,97.

Bolt regeert de sprintnummers (100, 200 en 4x100 m) al sinds de Olympische Spelen van Peking (2008). De snelste man ter wereld miste sindsdien alleen het goud op de 100 meter bij de WK in Daegu (2011). Daar werd hij gediskwalificeerd wegens een valse start.

Geduchte tegenstanders in finale

De wereldrecordhouder zal om 22.45 uur in de finale moeten afrekenen met geduchte tegenstanders. Voormalig wereld- en olympisch kampioen Justin Gatlin kwalificeerde zich enigszins moeizaam door in zijn serie als tweede te eindigen in 10,09.

Ook Bolts landgenoot Yohan Blake, de wereldkampioen van 2011, maakte indruk in de halve eindstrijd door zijn race te winnen in 10,04. Coleman geldt als outsider. De Amerikaan, die Bolt voorbleef, is dit seizoen de snelste met een tijd van 9,82.