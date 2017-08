Alsnog brons voor Rutger Smith

Smith is een van meest succesvolle Nederlanders op grote titeltoernooien. Als discuswerper en kogelstoter veroverde hij zeven medailles op EK's en WK's. Drie ervan werden hem pas jaren later toegekend, omdat een dopingzondaar zijn medaille moest inleveren.

"Ik had deze medaille in 2007 moeten krijgen. Ik was destijds super teleurgesteld omdat ik vierde was geworden. Deze medaille is me al vier jaar geleden toegekend en ik kan hem nu pas ophalen. Ik waardeer het wel, want ik had ook kunnen zeggen dat ze de medaille maar per post hadden moeten opsturen. Het is niet de echte medaille, maar wel mooi."

Smith gaat door

Smith (36) moet binnenkort geopereerd worden aan een botsplinter in zijn elleboog, maar afscheid nemen van de sport doet hij nog niet. "Ik wil graag nog een, twee jaar door. Volgend jaar zijn de EK in Berlijn. Dat is een geweldig stadion"', keek hij in Londen alvast vooruit.