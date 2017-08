'Piek en hype' voor vrouwenvoetbal, blijft de interesse hangen?

Toernooidirecteur Bert van Oostveen is er erg blij mee. "We hebben tot en met de halve finale 165 miljoen kijkers gehaald. Dat is een absoluut record. Bijna 50 miljoen meer dan het vorige toernooi in Zweden vier jaar geleden. Met de finale die wordt uitgezonden in tachtig landen hopen we dat we de 200 miljoen gaan halen."

"We zijn tien jaar geleden gestart om het vrouwenvoetbal echt op de kaart te zetten", zegt Van Oostveen. "Dit is een mooi moment, maar tegelijkertijd een piek en een hype en het gaat natuurlijk om structureel beleid."

Idee├źn over dat beleid heeft Van Oostveen genoeg. "Ik denk dat we straks weer extra ledenaanwas gaan zien. Daarnaast kan je denken aan het benoemen van modelverenigingen in het amateurvoetbal die aan de slag gaan met extra opleidingen. Tegelijkertijd blijven we werken aan het uitbouwen van de eredivisie voor vrouwen."

"Goed, eerst maar eens de wedstrijd spelen morgen, maar dit smaakt natuurlijk naar meer."

De finale van het EK tussen Nederland en Denemarken is morgen vanaf 16:50 te zien op NPO1.