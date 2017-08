Deense woede om kritiek van Mühren op Oranjevrouwen

"Hij is één van de sterren van het EK van 1988, en hij gaat het hebben over het vrouwenelftal. Ik heb geen idee waarom hij zoiets zegt. Maar ik hoop dat iedereen in Nederland achter het team gaat staan, want dat verdienen ze. Ze hebben zo goed gespeeld. Ze vechten voor een titel", aldus Nielsen.

'Wees niet respectloos'

Om er met een vurig betoog aan toe te voegen: "Als je niet van vrouwenvoetbal houdt, houd dan liever je mond. Wees niet respectloos. Laat die meiden voetballen. Ze verdienen lof."

Ook bondscoach Sarina Wiegman werd op haar persconferentie gevraagd naar de kritiek van Mühren, maar zij wilde er weinig woorden aan vuil maken. "Ik ben met één ding bezig en dat is de wedstrijd tegen Denemarken. Of ik het eens ben met de kritiek? Wat denk je zelf."