Titel of niet, Wiegman hoeft geen celebrity te zijn

Naast Wiegman stond ook Vivianne Miedema, eveneens nuchter, de pers te woord. "We weten dat Denemarken een sterke tegenstander is. Ze hebben laten zien dat ze gegroeid zijn in het toernooi. Zeker omdat ze Duitsland uit het toernooi hebben geknikkerd, iets wat wij wel mooi vonden."

Of Miedema niet bang is voor een strafschoppenserie, zeker gezien het feit dat de Deensen daarmee Oostenrijk uitschakelden in de halve finales? Nee, bleef ze kalm.

"We hebben op penalty's getraind. We weten dat de Deense keeper goed is in het stoppen van penalty's, maar onze keepster is daar nog beter in."