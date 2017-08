Veel meer zuuraanvallen in Londen: 'makkelijker dan mes of pistool'

Wereldwijd is het overgrote deel van de slachtoffers van dit soort aanvallen vrouw. "Dat maakt de situatie in Groot-Brittannië uniek, hier is twee derde man", zegt Jaf Shah van Acid Survivors Trust International.

Zuuraanvallen worden niet alleen uit eerwraak gedaan: er zijn juist heel veel andere motieven. "We zien haatmisdrijven, berovingen en ook bendegeweld. Wel zijn de daders, net als in de rest van de wereld, meestal jonge mannen. Een van de onderliggende oorzaken is het heersende idee over mannelijkheid en dat je respect verkrijgt door geweld en verminking."

Want dat is het afschuwelijke aan dit soort aanvallen: slachtoffers blijven vaak achter met ernstige verwondingen en littekens. "Dat is de intentie van zo'n aanval: je wilt een gruwelijk en zeer zichtbaar stempel op iemand achterlaten, daarom is het gezicht vaak het doelwit. Veel overlevenden zijn misvormd geraakt. Sommigen zijn blind. Slachtoffers moeten voor altijd leven met hun littekens."