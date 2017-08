Vos sprint naar Europese wegtitel

Marianne Vos is in het Deense Herning Europees kampioene op de weg geworden. In de eindsprint van een kopgroepje van drie was ze de Italiaanse Giorgia Bronzini en de Russin Olga Zabelinskaja de baas.

De drie behoorden tot een kopgroep van zeven rensters, die op 26 kilometer van de meet was ontstaan door een versnelling van Zabelinskaja. De Spaanse Sheyla Guttierez moest als eerste lossen, waarna ook de Poolse Katarzyna Pawlowska (na een val) en de Duitse Charlotte Becker afhaakten.

Op twee kilometer van de finish ging Zabelinskaja weer op de pedalen staan en moest ook Longo Borghini passen. In de sprint wist Vos tweevoudig wereldkampioen Bronzini net voor te blijven.

Ploegenspel

Met haar zege bekroonde Vos het uitstekende Nederlandse ploegenspel. De hele koers (zes ronden van 20,1 kilometer) had Oranje de regie stevig in handen. Halverwege de koers was Vos al mee in een ontsnapping. Even later zat Amy Pieters in een kopgroep en ook Janneke Ensing, Chantal Blaak en Anna van der Breggen reden even vooruit.

"We hadden zo'n sterk team. We zaten er steeds bij en ik had het geluk dat ik in de beslissende vlucht zat", lachte Vos, die terugkeek op een door regen en wind geteisterde wedstrijd. "Het parcours was vlak, maar de omstandigheden maakten het zwaar."

De 30-jarige Vos veroverde al wereldtitels op de weg (drie), op de baan (twee) en in het veld (zeven) en twee olympische titels. Europees kampioene op de weg was ze nog niet. Die wedstrijd bestaat pas sinds vorig jaar. Toen werd Van der Breggen eigenaresse van de kampioenstrui.