Ook in Frankrijk onderzoek naar besmette eieren

Het Franse ministerie van Landbouw is een onderzoek begonnen naar mogelijk besmette eieren. De overheid wil weten of ook in Frankrijk het bestrijdingsmiddel fipronil is gebruikt in kippenstallen en of er resten van het middel in etenswaren zitten.

De autoriteiten nemen de maatregelen nu een kippenboer in Noord-Frankrijk alarm heeft geslagen. Hij kreeg van een Belgische leverancier te horen dat op zijn boerderij mogelijk fipronil is gebruikt.

Het Franse bedrijf is onder toezicht geplaatst. De verkoop van eieren is er uit voorzorg stilgelegd.

Besmette producten

Het Franse ministerie van Landbouw kan officieel niet bevestigen dat het bestrijdingsmiddel in Frankrijk is gebruikt en weet ook niet of er besmette producten in de schappen liggen. Dat moet blijken uit het onderzoek.

Als toch voedingswaren besmet blijken te zijn, zullen die net als in Nederland en Duitsland onmiddellijk van de markt worden gehaald, zo laat het ministerie weten. De autoriteiten benadrukken dat de risico's voor Franse consumenten beperkt lijken te zijn.