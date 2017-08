Schippers en Kupers overtuigend naar halve finales

Dafne Schippers heeft zich bij de WK in Londen geplaatst voor de halve finales op de 100 meter. De nummer twee van de WK twee jaar geleden in Peking liep onder regenachtige omstandigheden in haar serie rustig naar de tweede plaats in 11,08 seconden. Marie-José Ta Lou uit Ivoorkust won in 11,00.

Startblok

Schippers was zeer tevreden over haar eerste race. "De start was in orde, daarna heb ik geprobeerd zo weinig mogelijk energie te verspillen", zei de wereldkampioene op de 200 meter, die net als veel andere sprinters niet erg enthousiast is over de startblokken die Londen worden gebruikt. "Helaas zijn het niet de fijnste blokken, maar iedereen heeft er last van."

Thompson sterk

Olympisch kampioene Elaine Thompson, de favoriete voor de wereldtitel, liep eveneens op ontspannen wijze naar de halve eindstrijd. De Jamaicaanse won haar serie in 11,05 seconden.

Ook de Amerikaanse medaillekandidate Tori Bowie plaatste zich met 11,05 eenvoudig voor de halve finales, die zondagavond op het programma staan. De Duitse Gina Lückenkemper was de snelste over zes series. Ze liep als enige onder de 11 seconden: 10,95

Naomi Sedney en Jamile Samuel redden het niet in de series. Sedney liep naar de zesde plaats in 11,43 seconden. Ook Samuel eindigde als zesde, in 11,52 seconden. De twee waren daarmee te langzaam om verder te komen.