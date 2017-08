Visser draait bovenin mee op zevenkamp

Nadine Visser is na twee onderdelen van de zevenkamp bij de WK in Londen nog steeds de beste Nederlandse atlete. Visser, die de snelste was op de 100 meter horden met 12,85, ging bij het hoogspringen over 1,77 meter en bezet na twee onderdelen met 2.088 punten de vierde plaats in het tussenklassement.

Rodriguez verrast

Dat klassement wordt aangevoerd door de Belgische Nafissatou Thiam. De 22-jarige olympisch kampioene was weer een klasse apart bij het hoogspringen, waar ze een hoogte van 1,95 meter haalde. Ze leidt met 2.215 punten. De Cubaanse Yorgelis Rodriguez volgt haar op 8 punten, nadat ze haar persoonlijk record bij het hoogspringen flink verbeterde tot 1,95 meter.

Broersen klimt

Nadine Broersen klom via het hoogspringen (1,83) naar de zevende plaats in het tussenklassement met 2.024 punten. Europees kampioene Anouk Vetter ging net als Visser over 1,77 en moet het in Londen voorlopig doen met de negende plaats. Haar sterke onderdelen komen nog.

De zevenkamp gaat vanavond om 20.00 uur verder met het kogelstoten.