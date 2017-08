Duitse politie helpt een handje in Scheveningen

De politie in Scheveningen krijgt vanaf vandaag hulp van collega's uit Duitsland. Vier weekenden in augustus lopen agenten uit Düsseldorf, in eigen uniform, mee om bijstand te verlenen in het contact met Duitse toeristen. Scheveningen is een populaire vakantiebestemming bij de oosterburen.

Het is het tweede jaar op rij dat een uitwisseling van agenten plaatsvindt. Vanaf vandaag komen vier zomerse weekenden telkens drie Duitse agenten naar Scheveningen, meldt Omroep West. Op hun beurt gaan drie Nederlandse agenten in december naar de kerstmarkt in Düsseldorf, die drukbezocht wordt door Nederlanders.

In Scheveningen gaan de Duitse agenten met hun Nederlandse collega's de straat op om te surveilleren. Ook kunnen Duitse politieagenten "kennismaken met onze procedures en vaardigheden", schrijft de politie Scheveningen op Facebook.