Drukke tweede zwarte zaterdag, maar hoogtepunt voorbij

Het is vandaag dringen geblazen op de wegen naar de vakantiebestemmingen in Europa. De tweede zwarte zaterdag is iets drukker dan de eerste, vorige week.

De belangrijkste vakantieroutes naar Frankrijk, Italië en Spanje liepen al vroeg vol. Op het hoogtepunt stond in Frankrijk rond het middaguur 857 kilometer file. Vorige week zaterdag was dat 610 kilometer. Inmiddels is de vertraging op de meeste vakantieroutes tussen de twee en drie uur.

Automobilisten in Zwitserland stonden vanmorgen vroeg al ruim een uur vast voor de Gotthardtunnel richting de Italiaanse grens. Vakantiegangers die terugkeren naar het noorden waren zelfs twee uur kwijt voor ze de tunnel door konden.

Vijf uur vertraging

Om 08.00 uur werd in Duitsland op de A3 bij Leverkusen in de richting van Keulen al twee uur vertraging gemeld en ook in Frankrijk was het vroeg aansluiten. De reis via de Autoroute du Soleil duurde zeker twee uur langer door drukte tussen Lyon en Orange.

De A10 van Tours naar Bordeaux leek het slechtst begaanbaar. Automobilisten deden op het hoogtepunt zeker vijf uur langer over de route, die normaal zo'n drie uur rijden in beslag neemt.