Talent Kokkinakis verrast Berdych en pakt eerste finaleplaats

Thanasi Kokkinakis heeft in Los Cabos voor een stunt gezorgd door de Tsjech Tomas Berdych met 3-6, 7-6 (5) ,6-4 te verslaan. De 21-jarige Australiër boekte daarmee de eerste finaleplaats uit zijn loopbaan.

Kokkinakis wordt al jaren gezien als een talent en stond twee jaar geleden al 59ste van de wereld. Achttien maanden aan blessureleed wierpen hem echter ver terug. In mei maakte de huidige nummer 454 van de wereld zijn rentree.

Bij 5-2 in de derde set had Kokkinakis nog wat last van zenuwen. Hij verloor zijn opslagbeurt en verspeelde ook nog eens vier wedstrijdpunten. Op het vijfde was het echter alsnog raak.

Door het oog van de naald

Kei Nishikori is bij het ATP-toernooi in Washington ternauwernood doorgedrongen tot de halve finales. De als tweede geplaatste Japanner kroop tegen de pas 20-jarige Amerikaan Tommy Paul door het oog van de naald: 3-6, 7-6 (8) ,6-4.