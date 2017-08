Met de band om voelt El Ahmadi echt dat hij aanvoerder is

Aan Kuijt had El Ahmadi een goed voorbeeld. "Dirk is iemand die altijd nadrukkelijk aanwezig was, met alles eigenlijk. Als het even niet liep, wakkerde hij de boel aan. Maar ik denk dat andere spelers en ikzelf dat ook kunnen doen."

De speler met Marokkaanse roots, die verdeeld over twee periodes in Rotterdam al 225 duels voor de club in actie kwam, doet zijn uitspraken in aanloop naar de opening van het seizoen: de strijd om de Johan Cruijff Schaal met bekerwinnaar Vitesse.