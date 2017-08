Dag 2: Schippers begint aan WK, Bolt jaagt op laatste individuele titel

Hassan ontloopt toppers

Sifan Hassan moet 's avonds haar favorietenrol waarmaken in de halve finales van de 1.500 meter. De series kwam de 24-jarige atlete simpel door en nu begint het echte werk.

Hassan ontloopt in de tweede serie concurrentes als olympisch kampioene Faith Kipyegon, titelverdedigster Genzebe Dibaba en Caster Semenya, die als olympisch kampioene op de 800 meter ook haar geluk beproeft op de 1.500 meter.

Hassan treft wel de Keniaanse Winny Chebet en de Amerikaanse Jennifer Simpson, de nummer drie van de Spelen in Rio. Voor een finaleticket is een plaats bij de eerste vijf in ieder geval voldoende

Krumins in finale 10.000 meter

Susan Krumins (voor haar huwelijk Kuijken) komt in actie op de 10.000 meter. Twee jaar geleden liep ze in Peking naar de tiende plaats, vorig jaar op de Spelen in Rio was ze veertiende. Ze komt ook nog uit op de 5.000 meter. Verder wordt de medailles verdeeld bij het verspringen en discuswerpen bij mannen.