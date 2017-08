De sport van zaterdag bij de NOS

Landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Vitesse geven vanavond het officiële startsein voor het Nederlandse voetbalseizoen 2017/2018. In De Kuip strijden de ploegen om de Johan Cruijff Schaal.

De wedstrijd kan live worden gevolgd via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en het liveblog op NOS.nl. Een samenvatting is later op de avond te zien in de uitzending van Studio Sport op NPO 1.