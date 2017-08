Grote zoekactie in Turkije naar Joey Hoffmann

De broer van Hoffmann is ook in het gebied om te helpen zoeken. De zoekactie wordt gedaan in de buurt van Silifke, een ruig en heuvelachtig gebied in het zuiden van Turkije.

Er zijn twee zoekhonden ingezet, een die gespecialiseerd is in het vinden van levenden en een gespecialiseerd in het vinden van lijken. "Het is behoorlijk onherbergzaam, met rotsen en hoge begroeiing", zegt Le Fever. "Als je het aan de familie vraagt is er natuurlijk hoop, maar als je met de mensen hier spreekt... Niemand zegt het hardop, maar de hoop is niet heel groot dat ze hem levend zullen aantreffen."