Staatsbosbeheer trekt steeds vaker ondernemers aan in natuurgebieden om die toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De organisatie heeft de inkomsten ook hard nodig: een paar jaar geleden viel een fors deel van het budget weg toen de overheid de subsidie halveerde.

Staatsbosbeheer heeft 265.000 hectare aan natuurgebied onder zich. Zo'n 8 procent van de totale oppervlakte van Nederland. De ondernemers moeten meer mensen naar deze gebieden trekken, zegt locatieontwikkelaar Jan Vrielink. "Natuur is leuk, maar je moet er wel koffie kunnen drinken."

Natuur als belevenis

De natuurorganisatie heeft twee jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. "We gaan nu niet alleen meer voor beschermen, maar ook voor beleven", zegt Vrielink. "Tien jaar geleden was dat heel anders. Toen deden we alleen aan bescherming, het liefst met een hek ervoor."

Tegenwoordig is de natuur een stuk minder afgebakend. "We gaan nu actief op zoek gaan naar manieren om een gebied aantrekkelijker te maken, naar een beleving voor mensen. Dat doen we deels samen met ondernemers." Bijkomend voordeel is dat het geld oplevert. "We krijgen pacht van de ondernemers. Die kunnen we weer inzetten in het beheer van de gebieden."