'Vijftig keer zo veel doden in Europa door extreem weer'

Aan het eind van deze eeuw kunnen er in Europa vijftig keer zo veel doden vallen door extreem weer als er niets wordt gedaan aan de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Dat komt neer op zo'n 152.000 doden per jaar.

Zo'n 99 procent van de doden valt door de hitte, van wie de meeste in Zuid-Europa, stellen wetenschappers van het Joint Research Centre. Dat is een onderzoeksteam dat in het leven is geroepen door de Europese Commissie. De bevindingen van het team zijn gepubliceerd in The Lancet Planetary Health Journal.

Tussen 1981 en 2010 vielen gemiddeld 3000 doden per jaar door extreem weer. Als er niets wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan, loopt dat op tot gemiddeld 152.000 tussen 2071 en 2100. Een ander opvallend gegeven is dat tegen 2100 twee op de drie Europeanen te maken krijgen met de gevolgen van een natuurramp, in plaats van een op de twintig nu.

Het onderzoek bekeek de effecten van zeven natuurgerelateerde calamiteiten in de EU-landen, Zwitserland, Noorwegen en IJsland: hittegolven, droogte, natuurbranden, extreem koude periodes, cyclonen, rivieren die buiten hun oevers treden en het onder water lopen van kustgebieden.