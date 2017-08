Helft Franse pandatweeling sterft bij geboorte

In Frankrijk is voor het eerst een panda bevallen, van een tweeling nog wel. Een van de babypanda's is direct na de geboorte doodgegaan. De hulp van Chinese experts mocht niet baten.

Panda Huan Huan zorgt volgens de verzorgers van ZooParc de Beauval in Saint-Aignan, in de buurt van Tours, goed voor haar andere kind. De kleine panda zit in het verblijf en is vooralsnog alleen via camera's te zien.

Huan Huan was kunstmatig geïnsemineerd met sperma van haar partner Yuan Zi. Ook hij woont in de Franse dierentuin. China heeft het koppel voor 10 jaar uitgeleend.

In China leven nog zo'n 1800 panda's in het wild. 400 dieren leven in gevangenschap. Sinds kort verblijven er ook twee in Nederland, in Rhenen.