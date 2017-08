Amerikaanse luchtmacht koopt nieuwe Air Force One

De Amerikaanse luchtmacht heeft een contract met Boeing getekend voor de aanschaf van een nieuwe Air Force One. De twee vliegtuigen waar het om gaat zijn al gebouwd en staan in de hangar van de vliegtuigfabrikant. De oorspronkelijke koper, een Russische luchtvaartmaatschappij, ging failliet voor de levering.

Deze week werd al duidelijk dat de luchtmacht ze waarschijnlijk zou kopen. De standaardprijs voor een Boeing 747-800 is 386,8 miljoen dollar volgens de website van de vliegtuigfabrikant. Of dat ook de prijs is van deze vliegtuigen, is onbekend. De luchtmacht heeft de aanschafprijs en details van het contract niet bekendgemaakt.

2024

Er komen in ieder geval nog wel wat kosten bij want de vliegtuigen moeten nog worden aangepast. De allernieuwste communicatieapparatuur en beveiliging wordt geïnstalleerd en de indeling moet op de schop zodat de president met zijn staf de wereld over kan vliegen .

Trump had tijdens de presidentscampagne veel kritiek op de kosten voor de nieuwe Air Force One en beloofde de kosten van het contract, volgens hem zo'n 4 miljard dollar, omlaag te brengen. Hij dreigde zelfs om de bestelling te annuleren.

De vliegtuigen worden waarschijnlijk in 2024 in bedrijf genomen.