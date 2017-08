'Groep die last heeft van man-vrouw-aanduiding is nooit onderzocht'

Kuyper zegt te begrijpen dat belangenorganisaties graag de percentages gebruiken om aan te geven hoe groot de groep is. "En ik zeg niet dat er geen mensen last van hebben, maar je kunt het niet zomaar een op een zeggen op basis van mijn onderzoek."

Nooit onderzocht

Volgens Kuyper, tegenwoordig werkzaam voor het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), is simpelweg nooit onderzocht hoe groot de groep is die last heeft van de aanduiding man-vrouw.

"4 procent van de Nederlandse vrouwen en 5,7 procent van de mannen voelt zich zowel van de 'andere sekse' als de 'eigen sekse', maar schrijven dat zij last hebben van hokjes is een te grote stap. Er is niet gezegd dat zij problemen hebben als er bijvoorbeeld 'beste dames en heren', wordt omgeroepen in de trein."