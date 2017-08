Fenomeen Farah brengt Britten in extase

Vijf jaar geleden hadden de Britten tijdens de Spelen een topdag bij het atletiek, want op dezelfde dag dat Farah toesloeg wonnen ook zevenkampsters Jessica Ennis en verspringer Greg Rutherford olympisch goud.

Hoofdnummer

Vrijdagavond was Farah het hoofdnummer in Londen. Het was de enige medaillebeslissing die op de openingsavond viel. De Brit, net als de Nederlandse Sifan Hassan deel uitmakend van een ambitieuze en zeer professionele lopersgroep van de Amerikaanse trainer Alberto Salazar, had het zwaar. Het tempo lag vanaf het begin hoog.