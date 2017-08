Hassan glimlacht: misschien is de coach wel boos

Eerste opdracht op de WK geslaagd. Sifan Hassan liep bij de WK in Londen gemakkelijk naar de halve finale van de 1.500 meter. De Nederlandse atlete won haar serie, zonder veel energie te verspillen.

"Ik ben nog nooit zo in vorm geweest"', zei ze na haar race, waarin ze de laatste 100 meter gebruikte om de zege veilig te stellen. Hassan begon op advies van haar coach achteraan. In de laatste ronde versnelde ze. Aan buitenkant stoomde Hassan op, terwijl naast haar het duwen en trekken was begonnen.

'Coach misschien boos'

"Misschien is de coach straks wel boos op mij. Ik moest achterin blijven, maar het is moeilijk om me in te houden", zei de snelste vrouw op de 1.500 meter dit seizoen. Zaterdag volgt de eerste echte test in de halve finales.