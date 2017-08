Oranje benadert EK-finale zoals alle andere duels

De 3-0 zege tegen Engeland was prachtig, maar telt een dag later niet meer. De blik moet vooruit, naar de finale. Een duel waarin Oranje geschiedenis kan schrijven: voor het eerst kan een grote titel worden gehaald. Toch wordt dat meer dan beladen duel niet anders benaderd dan de andere wedstrijden op dit EK.

Eerst herstellen

Aanvoerder Sherida Spitse: "Over de finale hebben we het nog niet gehad. We gaan eerst herstellen van de wedstrijd tegen Engeland. Pas dan gaan we beelden bekijken van Denemarken om te bepalen hoe we dat gaan aanpakken. Het enige verschil is dat de voorbereiding iets korter zal zijn."

Volgens Spitse zal Oranje niet veel anders doen dan anders op dit EK. Spitse: "We gaan ons op precies dezelfde manier voorbereiden als voor de andere wedstrijden. We moeten onszelf niet te veel druk opleggen."

Tegen Engeland was Spitse twee keer een perfecte hulp voor keepster Sari van Veenendaal door een bal van de lijn weg te werken. "Geluk dwing je soms af", lacht Spitse. "We hebben een topwedstrijd neergezet. Daar hoort ook wat geluk bij."