VN over slachtpartijen Congo: kindsoldaten, machetes en verbrandingen

"De milities vielen mijn huis binnen in Cinq. Ze schoten mijn man dood. Daarna schoten ze mij in mijn been, en mijn zoon van 10 maanden oud ook. Mijn dochter kreeg een machete in haar rug. Ik vluchtte en liep een week lang richting de grens. Daar zag een helikopter ons. Die bracht ons naar het ziekenhuis. Het been van mijn zoontje moest geamputeerd worden."

Dit is het verhaal van een vrouw uit de Democratische Republiek Congo. Vandaag publiceerde de VN een rapport waarin staat dat er tussen maart en juni in de regio Kasaï, in Midden-Congo, 251 mensen zijn afgeslacht door milities en rebellen. Onder hen waren 62 kinderen.

Voor het rapport spraken VN-onderzoekers met 96 Congolezen die naar Angola zijn gevlucht.