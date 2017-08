India bezorgd over zijn 'kippennek' vanwege nieuwe Chinese weg door Himalaya

Dat is niet de enige reden waarom de spanningen tussen China en India toenemen. China investeert steeds meer in Pakistan en ook met de nieuwe Chinese "zijderoute", een enorme uitbreiding van handelsroutes waaraan India niet meedoet, is India niet blij.

China en India delen een grens van 3500 kilometer. Op verschillende punten hebben ze conflicten over grondgebied. Die conflicten zijn al begonnen al in de koloniale tijd. India wil vasthouden aan de grenzen die de Britten ooit trokken. China wil de grenzen uit het oude Chinese keizerrijk handhaven. In 1962 liep het uit op een korte oorlog. In één maand tijd vielen toen ruim 2000 doden.

Nieuwe militaire oefeningen

China won de oorlog. De Chinese televisie vertoonde deze week beelden van nieuwe militaire oefeningen in het gebied. Daarop is te zien hoe het Chinese leger met geschut en raketten oefent. Je zou het kunnen opvatten als een boodschap dat China klaar is voor een nieuw gevecht. En dat het land denkt opnieuw te winnen.

Intussen zou India achter de grens wegen repareren, nieuwe troepen aanvoeren en hun voorraden aanvullen. Iets wat China beschouwt als een dreigende situatie.