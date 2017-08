International Lallana mist seizoensstart Liverpool

Het Liverpool van trainer Jürgen Klopp en middenvelder Georginio Wijnaldum leek ongeschonden door de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen te komen, maar Adam Lallana zal de start van het seizoen moeten missen.

De 29-jarige middenvelder heeft in een oefenduel met Atlético Madrid afgelopen woensdag een heupblessure opgelopen. De Engels international lijkt daardoor de komende twee maanden uitgeschakeld.

Hij mist volgende week in ieder geval de openingswedstrijd van Liverpool tegen Watford in de Premier League. Ook is hij niet inzetbaar in het tweeluik tegen het Duitse Hoffenheim, in de play-offs van de Champions League. Die wedstrijden zijn op 15 en 23 augustus.