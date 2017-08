Rijksrecherche onderzoekt fatale achtervolging Heukelom

De Rijksrecherche begint een onderzoek naar de fatale achtervolging gisteren in Heukelom. Een scooterrijder reed tijdens een achtervolging door de politie frontaal op een tegemoetkomende politieauto en overleed ter plekke.

Er wordt onderzocht wat zich precies heeft afgespeeld en wie er schuldig is aan het incident. Ook buigt de Rijksrecherche zich over de vraag of het dodelijke ongeluk voorkomen had kunnen worden. De betrokken agenten en ooggetuigen worden bevraagd.

Het 40-jarige slachtoffer uit Berkel-Enschot vluchtte voor de politie, die hem staande wilde houden omdat hij zonder kenteken reed. Daarop riepen de agenten versterking op. In een flauwe, onoverzichtelijke bocht knalde de scooter met hoge snelheid frontaal op de toegesnelde politiewagen.