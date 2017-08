Beer doodt Zweedse dierenverzorger voor de ogen van bezoekers

In Zweden heeft een jonge bruine beer een dierenverzorger gedood. Dat gebeurde tijdens een rondleiding voor publiek in een dierenpark in Orsa.

De 19-jarige dierenverzorger was samen met een gezin een afgesloten ruimte binnengegaan waar de beer normaal gesproken niet kon komen. Maar de beer had een tunnel onder de omheining door gegraven en dook daarom toch ineens op in de ruimte.

De beer viel de dierenverzorger aan. Die liep zware beetwonden op en overleed niet lang daarna aan zijn verwondingen.

Shock

De familie die zich met de dierenverzorger in dezelfde ruimte bevond, wist te ontkomen door over het hek te klimmen. Het gezin is in shock.

De bijna 2 jaar oude beer is door een andere dierenverzorger doodgeschoten. Het park heeft vandaag de deuren gesloten, maar wil morgen weer opengaan.