Duitse mensenrechtenactivist blijft vastzitten in Turkije

Ondanks protesten van de Duitse regering blijft mensenrechtenactivist Peter Steudtner voorlopig vastzitten in Turkije. De rechtbank in Istanbul legde alle bezwaren tegen zijn gevangenschap naast zich neer, ook die tegen de detentie van zijn Zweedse collega Ali Gharavi en zes mensenrechtenactivisten van Turkse afkomst.

De activisten werden begin vorige maand opgepakt toen ze een cursus volgden. Het Turkse Openbaar Ministerie zegt dat de groep is opgepakt voor deelname aan een gewapende terroristische organisatie.

Advocaten spraken zich in felle bewoordingen uit over de omstandigheden in de gevangenis. Sinds de activisten zijn overgebracht naar een gevangenis in Silivri, ten westen van Istanbul, zitten ze in isolatie.

De advocaat van Steudtner zei verder dat een gesprek tussen haar en haar cliënt met een camera is vastgelegd door de Turkse autoriteiten en dat ook bewakers bij het vertrouwelijke onderhoud aanwezig waren. Dat is volgens de advocaat in strijd met zowel het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als de Turkse grondwet.

Dossier niet toegankelijk voor advocaten

De rechtbank legde de bezwaren naast zich neer zonder dat per geval te motiveren. De rechter vindt de verdenkingen tegen de activisten in alle acht gevallen ernstig genoeg om hen vast te blijven houden.

Die verdenkingen zijn gebaseerd op getuigenverklaringen, materiaal dat in beslag is genomen en telefoongegevens, maar de advocaten krijgen geen toestemming om de dossiers van de verdachten in te zien. De rechtbank heeft de inhoud geheim verklaard.

Twee weken geleden zei minister Gabriel van Buitenlandse Zaken nog dat de maat vol is. Duitsland zette toen nieuwe stappen tegen Turkije. Zo werd onder meer het reisadvies aangescherpt.