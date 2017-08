Nachtclub in Rotterdam dicht na reeks zedenmisdrijven

Club Vie in Rotterdam is voor drie maanden dicht. Burgemeester Aboutaleb heeft de sluiting bevolen omdat de afgelopen anderhalf jaar elf vrouwen zouden zijn gedrogeerd in de nachtclub onder de Erasmusbrug. Daarna werden ze aangerand of verkracht.

De slachtoffers zouden hun belagers hebben ontmoet in de club. Het seksuele geweld speelde zich af in hotels en woningen.

Bodycams

De politie bracht de eigenaar in april op de hoogte van acht zedenmisdrijven. De uitbater schafte bodycams aan voor zijn bewakers. Ook huurde hij een extra portier in om vrouwen die naar huis wilden, naar hun auto te begeleiden. Maar afgelopen maand waren er opnieuw incidenten.

"Voor mijn gevoel heb ik er alles aan gedaan om dit te voorkomen. Ook ik baal ontzettend van de situatie", vertelt eigenaar Tony Carbonaro van Club Vie aan RTV Rijnmond. De sluiting van zijn bedrijf heeft hem verrast.

Schokkend

Volgens de gemeente Rotterdam zijn de gepleegde misdrijven zo schokkend, dat sluiting voor drie maanden gerechtvaardigd is. De eigenaar krijgt van de gemeente in die periode de tijd om orde op zaken te stellen.