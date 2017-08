Eigenaar PSG: Neymar had nog meer geld kunnen krijgen

Uiteraard bleven vragen over de astronomische bedragen niet lang uit. Neymar kocht zijn contract af voor 222 miljoen euro. Daar komt bij dat de Braziliaan nog eens zestig miljoen euro per jaar zou gaan verdienen de komende vijf jaar.

"Hij komt niet voor het geld", maakt eigenaar Nasser Al-Khelaifi echter duidelijk. "Geloof me, hij kan nog veel meer geld krijgen dan dat we hem nu geven. Maar hij volgt zijn hart. Hij wil prijzen winnen. Hij wil geschiedenis schrijven met onze club."

"Niet te duur"

"Of het duur is? Stel me die vraag over twee of drie jaar nog eens. Ik vind niet dat het duur is. We gaan nog meer geld verdienen dan dat we nu betalen. Vóór de komst van Neymar was de club 1 miljard euro waard. Nu is de club 1,5 miljard euro waard."