Abrupt einde aan recordreeks Hansen: ik ging voor 21 grote rondes

"Wat ik nu ga doen? Dat weet ik niet. Ik heb mijn raceprogramma nog niet. Misschien dat ik de Cyclassics in Hamburg rijd, dat vind ik altijd wel een mooie koers. De enige etappekoers die Lotto Soudal nog rijdt, is de Tour of Britain. Maar dat zou wel erg vroeg voor mij zijn."

De beslissing van zijn ploeg heeft mogelijk ook gevolgen voor zijn deelname aan het WK in Bergen. "Ik sprak met bondscoach Bradley McGee laatst. Hij zei dat het voor mijn eventuele selectie erg belangrijk was dat ik de Vuelta zou rijden."

Wel eerste reserve

Er is nog wel een sprankje hoop. Hoewel Hansen niet op de voorlopige startlijst staat ("dat verraste me"), heeft de ploegleiding hem verteld dat hij eerste reserve is. "Daar vertrouw ik op. En ik weet dat er een regel is bij de UCI dat in het geval van een blessure een ploeg nog kan afwijken van een ingediende startlijst."