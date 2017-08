Veel Nederlandse langverhuurders op Airbnb

Nederlanders verhuren kamers en appartementen via Airbnb gemiddeld vaker 60 dagen of langer dan Belgen, Duitsers en Fransen. Dat blijkt uit een onderzoek van de kranten Trouw, De Tijd, de Süddeutsche Zeitung en Le Monde. Maximaal 60 dagen verhuur per jaar is de grens die autoriteiten vaak hanteren om overlast door verhuursites te beperken.

Amsterdam is van de grote steden in de vier landen het duurst: een overnachting in de hoofdstad via Airbnb kost volgens het onderzoek gemiddeld 171 euro. In Parijs is dat 106 euro, in Brussel en Berlijn liggen de prijzen tussen de 80 en 90 euro.

Melden

Veruit de meeste kamers en appartementen op Airbnb in Nederland worden in Amsterdam verhuurd. In een maand (mei 2017) ging het om 134.000 geboekte overnachtingen. Rotterdam had in die maand 8900 overnachtingen.

Veel omwonenden ervaren overlast van de toenemende toeristenstroom. Amsterdam probeert die tegen te gaan door het toegestane maximum aantal dagen voor de verhuur van woningen streng te handhaven.

Vanaf oktober moeten verhuurders het iedere keer melden bij de gemeente als er toeristen in hun woning verblijven. Doen ze dit niet, dan kunnen ze een boete van 6000 euro krijgen.

Shortstay

Ook heeft Amsterdam afspraken met Airbnb gemaakt. Amsterdamse Airbnb-verhuurders van appartementen krijgen een dagenteller te zien op de site. Na 60 dagen verhuur kunnen ze geen nieuwe boekingen meer accepteren.

Als je niet je hele huis verhuurt, maar bijvoorbeeld maar één kamer of als je een zogenoemde shortstay-vergunning hebt, krijg je die teller niet en mag je vaker dan 60 keer per jaar verhuren. Ook kan je de 60 dagen-regel omzeilen door je appartement behalve op Airbnb in te schrijven op andere sociale verhuursites, zoals Wimdu en Home Away. Die werken op ongeveer dezelfde wijze als Airbnb, met particulieren die hun huis anderen verhuren.