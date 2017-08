'Hulporganisatie stemde reddingsactie af met Libische mensensmokkelaars'

Justitie in Italië heeft hard bewijs in handen van contacten tussen een Duitse hulporganisatie en mensenhandelaren uit Libië, meldt de krant La Stampa. De ngo Jugend Rettet zou de Libiërs hebben geïnformeerd over aanstaande missies en gebruikte rubberboten hebben teruggesleept richting de Libische kust. Vluchtelingenboten moeten, als iedereen van boord is, eigenlijk tot zinken worden gebracht om hergebruik te voorkomen.

De Italiaanse autoriteiten beschikken volgens La Stampa over geluids- en video-opnames van een undercoveragent. Die zijn gemaakt op het schip Iuventa, dat door Jugend Rettet werd gebruikt en gisteren op Lampedusa in beslag is genomen.

In een onderschept telefoongesprek meldt de teamleider van Jugend Rettet aan een Libische smokkelaar hoe laat hij uitvaart. De mensenhandelaren konden daar op anticiperen. Verder liet de bemanning volgens La Stampa weten dat ze de reddingsactie van 30 Libiërs liever zonder medeweten van de Italiaanse autoriteiten zouden uitvoeren. Dat is tegen de regels: hulporganisaties zijn verplicht om eerst de kustwacht in te schakelen en op instructies te wachten.

Zwaaiend weer weg

De Duitse krant Die Welt meldt dat in een van de opnames te zien is hoe een smokkelaar met instemming van de Iuventa-bemanning een buitenboordmotor losschroeft van een vluchtelingenboot. Hij zou daarna zwaaiend zijn vertrokken.

Italië wil dat niet-gouvermentele organisaties een gedragscode tekenen als ze willen blijven meedoen aan reddingsacties op de Middellandse Zee. Als het verhaal van de kranten klopt, heeft Italië met de opnames een sterk drukmiddel in handen, zegt correspondent Mustafa Marghadi.