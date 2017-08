Chaos in Venezuela bereikt ook Nederland: Ingrid vreest voor haar familie

Geen eten, geen medicatie, geen geld, alles kapot, niets meer over van de straten en altijd bang zijn voor de dood. Niet bedelen voor geld, maar bedelen voor restanten van eten. Je huis uit lopen en niet meer weten of je thuis komt.

Zo beschrijft Ingrid de huidige situatie in Venezuela. De Venezolaanse woont in Nederland met haar man Patrick en heeft dagelijks contact met haar familie en vrienden in Venezuela.

"Elke ochtend zetten we meteen WhatsApp en de computer aan om te kijken wie er nu weer is vermoord of overvallen", vertelde het tweetal in radioprogramma Nieuws & Co. Ze willen liever niet met hun achternaam in de media komen uit vrees voor de veiligheid van Ingrids familie.

Het gaat niet goed met Ingrids familieleden, die in Caracas wonen. "Ze hebben niets, het leven is verschrikkelijk. De criminaliteit is hoog. Als ze naar buiten gaan, lopen ze het risico dat ze nooit meer thuiskomen. Het is heel onveilig."