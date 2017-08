China versterkt defensie in conflict met India

China gaat meer militairen inzetten in het conflict met India over een gebied in het Himalaya-gebergte. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft China lang genoeg "zijn goede wil getoond".

Sinds eind juni bemoeilijken Indiase grenswachten in het grensgebied met China en Bhutan de werkzaamheden aan een weg. De Chinezen willen nu dat India eerst zijn mensen terugroept voordat beide landen met elkaar gaan praten over het conflict.

China verbood pelgrims al eerder om de grensovergang nog langer te gebruiken. Indiase pelgrims reizen via Nathu La naar boeddhistische en hindoeïstische heiligdommen in Tibet.

Sikkim

De grensovergang ligt op 4420 meter hoogte in het Himalaya-gebergte, tussen de Indiase deelstaat Sikkim en Tibet. De plek was in 1967 het toneel van hevige gevechten tussen China en India. De spanningen in het gebied hoog in de bergen lopen geregeld op.