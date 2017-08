Cocu blijft strijdbaar na uitschakeling in Europa

PSV trekt de lijn van vorig seizoen moeiteloos door. Na de ondankbare derde plek in de eredivisie en de Europese uitschakeling tegen FK Rostov werd in Eindhoven nog wel gemikt op een frisse start, maar nu al dreigt een crisis.

De uitschakeling in de derde voorronde van de Europa League door het bescheiden NK Osijek uit Kroatiƫ betekent dat trainer Phillip Cocu vragen op zich krijgt afgevuurd over zijn positie. En dat terwijl de eredivisie nog niet eens is begonnen.

Teleurstelling

"De druk zal toenemen, dat is logisch", zei de trainer op de persconferentie na afloop van de wedstrijd. "We hebben een doelstelling niet gehaald, heel vroeg. Dat is teleurstellend. De afstemming onderling, daar zit nog veel rek in. Maar de conclusie is dat we het nu niet gered hebben. De druk op de eerste competitiewedstrijd tegen AZ zal daardoor groot zijn."

Strijdbaar

Cocu blijft strijdbaar, ondanks de tegenslagen. "Als ik geen kracht, motivatie en overtuiging heb, zou ik hier niet meer zitten", zei hij achter een tafeltje in het snikhete Osijek.

De grond werd hem nog niet te heet onder de voeten, maar Cocu beseft ook dat de start van de competitie bepalend zal zijn voor zijn toekomst.