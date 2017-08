Premie stijgt door onverwachte tegenvaller zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars hebben volgens DSW-directeur Chris Oomen te maken met een onverwachte tegenvaller van 400 miljoen euro. Die zal in 2018 worden doorberekend, wat neerkomt op gemiddeld 30 euro extra per jaar per premiebetaler, oftewel 2,50 per maand.

Verzekeraars krijgen op twee manieren geld binnen: via de premies en het zorgverzekeringsfonds. Dat fonds wordt gevuld met bijdragen via werkgevers en door de rijksoverheid. Na allerlei herberekeningen over 2016 blijkt dat de zorgverzekeraars 400 miljoen minder uit dat fonds krijgen dan gedacht.

Dat gat was volgens de DSW-directeur niet te voorzien. "Daardoor dalen onze reserves en dus onze mogelijkheid om de premies laag te houden", zegt Oomen.