'Brandmerk' op groenten en fruit scheelt bergen plastic

Een biologische groothandel in Nederland geeft steeds vaker stukken groente en fruit met een laser een 'brandmerk'. En daardoor hoeven die niet meer in plastic verpakt te worden.

De biologische producten moeten in de supermarkt onderscheiden kunnen worden van 'gewone' groenten. Ook omdat klanten anders de biologische variant stiekem kunnen afrekenen als de goedkopere, gewone, variant. Normaliter gebeurt dat dus met een plastic verpakking.

Courgettes

Biologische avocado's en stukken gember bij supermarktketen Hoogvliet en mango's en courgettes bij Albert Heijn krijgen nu zo'n laserbrandmerk. De groenten en fruit zijn ook in trek in het buitenland. Naar Duitsland, België en Zweden exporteert groothandel Eosta onder meer komkommers, pompoenen en zoete aardappels.

Eosta uit Waddinxveen was het eerste bedrijf in Europa dat de techniek, natural branding geheten, gebruikt. Onlangs begonnen ook groothandels in Engeland en Spanje ermee.