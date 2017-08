Parachutisten komen om bij sprong in Nevada

In de Amerikaanse staat Nevada zijn een instructeur en een Duitse toerist omgekomen bij een parachutesprong. De instructeur van 43 werkte bij Skydive Lake Tahoe, de 21-jarige toerist was afkomstig uit Sankt Martin in Duitsland.

De twee vielen dood op een plek enkele tientallen kilometers ten zuiden van Reno. Ze maakten een tandemsprong met één parachute en zaten aan elkaar vast. Ze hadden volgens de lokale autoriteiten ook een reserveparachute. Het is niet duidelijk of hun parachutes niet zijn opengegaan of dat er een ander probleem was.

Hulpsheriffs vonden de twee slachtoffers in de buurt van het vliegveld rond 10.00 uur 's ochtends lokale tijd. Van de ongeveer 3,2 miljoen parachutesprongen in de VS vorig jaar hadden er 21 een dodelijke afloop.