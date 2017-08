Geldboete voor Russische oppositieleider Navalny

Een rechtbank in Moskou heeft de Russische oppositieleider Alexei Navalny veroordeeld tot een geldboete van zo'n 4000 euro. Hij werd veroordeeld voor het illegaal organiseren van een demonstratie. Ook twee medewerkers van Navalny kregen geldboetes opgelegd,

Navalny werd naar eigen zeggen vanochtend door de politie meegenomen naar de rechtbank waar hij de verdenkingen tegen hem te horen kreeg. Volgens hem was er helemaal geen officiƫle toestemming nodig voor de betoging van vorige maand waarbij zijn aanhangers pamfletten uitdeelden.

Poetin

Die deden dat na een oproep van de oppositieleider die net een straf van 25 dagen in de cel had uitgezeten. Die gevangenisstraf kreeg Navalny voor het opzetten van de grootste demonstratie in jaren tegen de regering van president Poetin, verspreid over tientallen Russische steden.

Navalny wil meedoen aan de presidentsverkiezingen in Rusland volgend jaar, maar is dat verboden vanwege een veroordeling voor verduistering. Volgens de oppositieleider is die veroordeling politiek gemotiveerd. President Poetin heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld.