'We hebben veel moeite om een goal te maken, dan wordt het lastig'

Jürgen Locadia kreeg bij PSV in de spits de voorkeur boven Luuk de Jong, maar kon zich niet onderscheiden.

De aanvaller vond dat de Eindhovenaren te weinig kregen in Kroatië. "We zaten wel kort op de tegenstander, creërden kansen, maar die vliegen er niet in. We konden hier gemakkelijk met 1-5 winnen, maar we scoren niet."

"Dit zegt niks over het hele seizoen. We hebben ook goede dingen laten zien, daar moeten we op bouwen. Maar er zijn geen excuses voor deze uitschakeling. Dit is zuur", aldus Locadia.

Zoet

Doelman Jeroen Zoet kwam met een Cruijffiaanse uitspraak. "Als je geen doelpunten maakt, dan ga je geen wedstrijden winnen. Dat hebben we nagelaten en dan sta je nu zonder Europees voetbal. Die klap zal nog even doordreunen."