Ten Hag: trots hoe Utrecht omging met arbitrale dwalingen

De irritatie over de rol van de scheidsrechter was er ook bij aanvoerder Willem Janssen: "We voelden al dat het niet kon, dat die speler daar niet zo maar kon staan. In de rust kregen we de bevestiging. Zulke dingen gebeuren, daar moet je overheen stappen."

"Het is heerlijk om het seizoen zo te beginnen", glunderde Janssen. "We slepen het hier weg voor de poorten van de hel."

Loting om 13.00 uur

Utrecht ziet vrijdag welke club het treft in de play-offs van de Europa League, De loting is vrijdag om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon. Ook Ajax, dat woensdag werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League, loot dan mee.