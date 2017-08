Europese deceptie voor PSV

Voor PSV zit het Europese seizoen er nu al op. De Eindhovenaren struikelden in de derde voorronde van de Europa League over NK Osijek. Zo komt er een einde aan een reeks van 43 seizoenen op rij waarin de club actief was in een Europees hoofdtoernooi.

Na de blamage van vorige week, resulterend in een 1-0 nederlaag, kwam PSV in het snikhete Kroatië er ook niet aan te pas. De ploeg van trainer Phillip Cocu ging met dezelfde cijfers onderuit.