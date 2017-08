Oranje voor het eerst in historie in EK-finale

De Nederlandse voetbalsters hebben geschiedenis geschreven door zich te plaatsen voor de finale van het EK in eigen land. In een uitverkocht stadion in Enschede was Nederland in de halve finales met 3-0 te sterk voor Engeland.

Oranje, dat slechts één van de eerdere negen duels met Engeland had gewonnen, kende een prima start. De ploeg zocht meteen met verzorgd spel de aanval en dat leidde na 22 minuten tot de 1-0: uitblinkster Jackie Groenen slingerde de bal voor het doel en Vivianne Miedema kopte raak.