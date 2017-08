Twee medewerkers ziekenhuis Leeuwarden ook drager MRSA-bacterie

Bij twee medewerkers van het Medisch Centrum Leeuwarden is ook de MRSA-bacterie vastgesteld. Gisteren haalde het ziekenhuis alle patiëntjes van de kinderafdeling weg omdat MRSA was gevonden bij zes baby's. Ze liggen apart van de andere kinderen en maken het goed.

Het is onduidelijk of de medewerkers de bacterie hebben overgedragen aan de baby's. Uit eerste testen blijkt dat een van hen een andere type bij zich draagt dan de kinderen.

De medewerkers die MRSA bij zich dragen, mogen de komende tijd niet aan het werk op de kinderafdeling. Eerst moeten ze ervanaf zijn. De medewerkers zijn niet ziek. Volgens het ziekenhuis merken ze niets van de bacterie.

Ontsmet

De hele kinderafdeling moet worden ontsmet. Daarom worden de kinderen die niet naar huis kunnen, naar een ander ziekenhuis overgebracht.

Een op de honderd mensen is drager van de MRSA-bacterie. Bij ziekenhuispersoneel ligt dat percentage nog net even iets hoger. De bacterie verdwijnt vaak na een tijdje vanzelf weer.

Voor gezonde mensen is MRSA doorgaans geen probleem, maar voor mensen met een zwakke weerstand kan de bacterie leiden tot huidinfecties en in zeldzame gevallen bloedvergiftiging, botinfectie of longontsteking.