Bardet daagt Froome en Aru uit in de Vuelta

Romain Bardet, de nummer drie van de Tour de France, start eind deze maand in de Ronde van Spanje. "De combinatie van de Tour en Vuelta spookte al maanden door mijn hoofd, de ploegleiding ziet het ook ziet zitten", lichtte Bardet zijn besluit toe.

"Het is een nieuwe uitdaging en ook de eerste keer dat ik twee grote rondes in één jaar rijd", aldus de Fransman, die in vijf Tourdeelnames twee keer het podium haalde, maar nog nooit de Vuelta of de Giro reed.

Ook Froome en Aru in de Vuelta

Tourwinnaar Chris Froome heeft zijn deelname aan de Vuelta eerder al bevestigd. Ook Fabio Aru, de nummer vijf van de Ronde van Frankrijk, en Vincenzo Nibali staan op 19 augustus aan de start in het Franse Nîmes.

Rigoberto Urán, die als tweede eindigde in de Tour, slaat de Ronde van Spanje over.