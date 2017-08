'Hack-held' die WannaCry-virus stopte opgepakt in de VS

De Britse tech-onderzoeker die eerder dit jaar het virus WannaCry stopte, is in de VS opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij software heeft gemaakt en verspreid om te kunnen inbreken bij mensen die internetbankieren. Daarmee zou hij veel geld hebben verdiend.

Volgens de site Motherboard werd de 23-jarige Marcus Hutchins gisteren door de FBI opgepakt in Las Vegas. De hacker, die zich MalwareTech noemt, was daar voor de hackersconferentie Def Con. Hij zou op de luchthaven zijn opgepakt toen hij op het punt stond het land te verlaten.

Ziekenhuizen plat

Hutchins kreeg in mei een heldenstatus omdat hij de uitbraak van de WannaCry-gijzelsoftware wist te stoppen. Honderdduizenden computers in 150 landen raakten besmet met het virus. Britse ziekenhuizen moesten operaties uitstellen, omdat hun systemen platlagen.

Waar de onderzoeker wordt vastgehouden, is niet duidelijk. Donderdagochtend zou hij nog in een gevangenis in Nevada hebben gezeten. Een vriend zegt tegen Motherboard dat hij daarna is overgeplaatst naar een andere locatie.